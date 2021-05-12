Замглавы МИД поддержал идею силовиков о доступе к ключам шифрования мессенджеров

В МИД РФ считают целесообразным предоставлять ключи шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа сотрудников правоохранительных органов к нужной им информации.

По мнению замглавы российского внешнеполитического ведомства Олега Сыромолотова, которое он озвучил в интервью РИА Новости, популярные мессенджеры, использующие сквозное шифрование, осложняют доступ силовиков к данным в контртеррористических целях.

«В этом контексте хотел хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения (депонирования) ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации», — сказал Сыромолотов.

По словам замглавы МИД, в других странах положительно восприняли инициативу ФСБ о создании такой системы. «Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами», — подчеркнул он.

Сыромолотов пояснил, что такие меры необходимы, потому что существуют угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернете, которые занимаются распространением информации, «восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения». Дипломат отметил, что преступники занимаются в Сети сбором средств, а также пропагандой и вербовкой новых сторонников. «Неоднократно наблюдали примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь, дестабилизации обстановки в странах и регионах мира», — подчеркнул Сыромолотов.

Напомним, в конце апреля ФСБ сообщила о задержании 16 украинских радикалов, готовивших массовые убийства.