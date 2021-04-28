Шереметьево проведет эксперимент по посадке пассажиров в самолеты "по лицу"

В московском аэропорту Шереметьево в сентябре проведут эксперимент по идентификации пассажиров «по лицу», удалось выяснить РБК.

В рамках нововведения пассажиров будут пускать на борт, используя данные из Единой биометрической системы.

Уточняется, что такой метод контроля будет проводиться при загрузке на тестовый внутренний рейс «Аэрофлота» и исключительно по желанию самих путешественников.

Как рассказал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, на гейте будет установлен турникет с камерой, которая будет идентифицировать человека. При посадке в самолет пассажиру уже не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт.

«Благодаря нововведению общее время посадки на борт самолета существенно сократится, а количество контактов пассажиров с персоналом уменьшится. Это в том числе важный фактор ограничения распространения инфекций», — добавил Демин.

По мнению гендиректора компании, которая создает технологии распознавания лиц, Дмитрия Маркова, никаких технических препятствий для нововведений нет, но пока это невозможно «из-за законодательства и правил обслуживания пассажиров.

По словам экспертов, при использовании биометрии в аэропортах появятся те же риски, что и при любом использовании Единой биометрической системы, например, подмена или утечка персональных данных.

Отмечается, что по итогам эксперимента планируется утвердить программу внедрения биометрии на объектах воздушного транспорта до 2030 года. По словам представителя Минцифры, к этому сроку доля пассажиров, обслуживаемых с помощью биометрии, должна достичь 30%.