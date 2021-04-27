Россия повторила космический рекорд спустя почти 30 лет

Россия повторила космический рекорд, совершив за два с половиной года 58 безаварийных пусков космических ракет подряд. Об этом пишет РИА Новости.

С момента последней аварии при запуске ракеты России удалось провести уже 58 беспроблемных пусков.

Пуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б», который успешно вывел на орбиту 36 спутников связи, помог повторить рекорд 90-х годов почти 30 лет спустя.

В истории российской космонавтики аналогичный рекорд по успешным космическим пускам был установлен один раз — в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

При этом в СССР с января 1983-го по ноябрь 1984-го было выполнено 185 успешных космических пусков подряд.

До настоящего момента нештатные ситуации на российских космических пусках происходили в 2010, 2013 и 2016-2018 годах — по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах — по две. В 2014 году было три инцидента, в 2011-м — четыре.

Последнее ЧП при пусках произошло в 2018 году, тогда из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты «Союз-ФГ» был прерван полет к Международной космической станции корабля «Союз МС-10». Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.