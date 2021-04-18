Россия выйдет из проекта МКС и создаст свою национальную станцию к 2025 году

О том, что Россия намерена отказаться от участия в проекте Международной космической станции (МКС) и приступить к созданию новой национальной орбитальной станции, заявил Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

Решение о создании новой национальной орбитальной станции было принято в день космонавтики 12 апреля на совещании у президента страны Владимира Путина.

В Роскосмосе объяснили ситуацию тем, что модули МКС выработали свой ресурс.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции – 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», – уточнили в пресс-службе Роскосмоса.

Ежегодные расходы на содержание станции составляют до 5 млрд долларов в год. Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 года.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что из-за санкций были случаи отказа от контрактов и поставок комплектующих. «Вопрос в международной политике, в тех же самых санкциях, они просто в ряде случаев приводят к тому, что, несмотря на более конкурентоспособные предложения российской стороны, заказчик отказывается от контрактов. У нас был, к сожалению, такой пример в прошлом году», – заявил первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников.

Другим примером он назвал отказ некой неназванной страны продавать России также неназванные комплектующие, которые, как утверждается, уже через год начнут производиться по этой причине внутри страны. Факты отказов от российских услуг подтвердил и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он сказал, что были случаи, когда заказчики предпочитали российские ракеты конкурентам, но «из-за американских подлых санкций» выбирали других поставщиков.