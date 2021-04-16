В США изобрели белую краску, способную отразить 98,1% солнечного света

Исследователи из американского Университета Пердью придумали способ сэкономить на охлаждении зданий за счет сокращения системы кондиционирования. Для этого они побили собственный рекорд, сумев создать белую краску, которая обладает уникальной отражательной способностью: она в состоянии перенаправить 98,1% солнечных лучей. Предыдущий рекорд отражения был 95,5%.

«Если использовать эту краску для покрытия крыши площадью около 1 тыс. квадратных футов, по нашим оценкам, можно получить охлаждающую мощность в 10 кВт. Это сопоставимо с мощностью центральных кондиционеров, используемых в большинстве домов», — поясняет один из работавших над проектом ученых, профессор Сюлин Жуань (цитата по Inc.).

Современные теплоотталкивающие краски, которые можно приобрести в коммерческом секторе, позволяют отражать лишь около 80-90% лучей света и значительно уступают созданному аналогу по этому показателю. Более того, изобретение американских ученых позволяет добиться результата, когда ночью поверхность краски сохраняет температуру 19 градусов по Фаренгейту, или 10,5 градусов по Цельсию. При этом ни одна коммерческая краска в принципе не способна сохранять температуру ниже окружающей среды.

Прорыва удалось достичь благодаря увеличению концентрации сульфата бария и корректировок размера его частиц, которые главным образом и влияют на способность рассеивания частиц света.