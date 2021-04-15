Россия сможет зарабатывать на экспорте водорода до 100 млрд долларов в год

Россия планирует зарабатывать на экспорте водорода до 100 млрд долларов в год к 2050-му. Об этом пишет РБК.

Как заявил представитель Минэнерго, разработанный в министерстве проект Концепции развития водородной энергетики, охватывающий период до 2024 года, согласовали с компаниями и профильными ведомствами. Согласно концепции проекта, Россия к 2050 году собирается зарабатывать от 23,6 до 100,2 млрд долларов в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн тон экологически чистых видов водорода.

Сейчас мирового рынка используемого в качестве энергоносителя водорода нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики, считают авторы проекта.

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия собирается наращивать темпы экспорта водорода и намерена занять 20-25% этого рынка к 2030 году. Спрос на водород, по мнению экспертов, может значительно вырасти из-за планов Евросоюза к 2050 году достичь полной углеродной нейтральности.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия планирует развивать технологии производства как «зеленого», так и «голубого» водорода, несмотря на то что сейчас нет промышленных проектов по их производству. Он также рассказал, что можно будет использовать водород для нужд автотранспорта наряду с другими видами газомоторного топлива (сжиженный и компримированный, или сжатый, природный газ). Уже в 2023 году может появиться образец первого общественного транспорта на водороде, комбайны и трактора с подобным механизмом, а в 2024-м россияне смогут увидеть локомотивы, работающие на водороде.