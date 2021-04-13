ФАС может оштрафовать Яндекс за "обогащенные" ответы

«Яндекс» может поплатиться за нежелание отменить приоритетный порядок для своих сервисов при выдаче ответов на поиск. Как пишет ТАСС, ФАС возбудила против сервиса дело по причине отказа выполнить это требование.

В 2020 годом с жалобой на поисковый сервис обратились онлайн-сервисы ЦИАН, «Профи.ру», ivi, Avito, 2ГИС, Zoon, «Туту.ру» и Drom.ru. Администрации этих сервисов жалуются, что «Яндекс» злоупотребляет доминирующим положением.

Утверждается, что из-за «Яндекса» сервисы теряют трафик, потому что на специальных виджетах, которые выводятся при запросе на поиск билетов, объявлений, фильмов и другого, можно искать варианты без перехода на отдельную страницу. В компания уверены, что на виджеты могут попасть только сервисы «Яндекса».

«Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию, — парирует обвиняемая компания. — Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тыс. компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров».

В компании настаивают, что, если они откажутся от оспариваемых конкурентами практик, то это ухудшит качество пользователей для поиска.