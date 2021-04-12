"Роскосмос": Из-за санкций были случаи отказа от контрактов и поставок комплектующих

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, что действительно было несколько случаев, когда клиенты отказывались от услуг госкорпорации по запуску спутников, а в ряде случаев компанию лишали возможности приобритать комплектующее оборудование.

«Вопрос в международной политике, в тех же самых санкциях, они просто в ряде случаев приводят к тому, что, несмотря на более конкурентоспособные предложения российской стороны, заказчик отказывается от контрактов. У нас был, к сожалению, такой пример в прошлом году», — приводит его слова «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Интерфакс». Он отмечает, что госкорпорация хотела бы заключить контракт на запуск спутников второго поколения с английской компанией OneWeb.

Другим примером он назвал отказ некой неназванной страны продавать России также неназванные комплектующие, которые, как утверждается, уже через год начнут производиться по этой причине внутри страны: «В этом плане страна, отказавшись от поставок, просто создала себе конкурента», — сказал он.

Одновременно факт отказов от российских услуг подтвердил и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Она сказал, что были случаи, когда заказчики предпочитали российские ракеты конкурентам, но «из-за американских подлых санкций» выбрали других поставщиков (цитата по РИА Новости). Он подчеркивает, что это касается лишь тех случаев, когда в запускаемых аппаратах есть детали, произведенные в США.