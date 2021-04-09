В работе операторов произошли сбои из-за оборудования Роскомнадзора

В работе крупных операторов начались сбои из-за оборудования Роскомнадзора установленного для исполнения закона о «суверенном интернете». Об этом сообщиил «Коммерсантъ».

Как рассказал крупный региональный оператор «Обит», неполадки случились в системе для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI, которая установлена «вразрез между оборудованием "Обит" и глобальной сетью интернет» по требованию ведомства.

В итоге, несмотря на то, что Роскомнадзор запрещает изменять параметры работы своих систем под угрозой штрафов размером до 1 млн рублей, специалистам компании пришлось исключить оборудование ведомства из схемы прохождения трафика.

В ведомстве сообщили, что знают об инциденте и работа технических средств по противодействию угрозам возобновилась в штатном режиме.

Как подтверждает источник «Коммерсанта» в одном из крупных операторов связи, в марте все операторы «большой четверки» испытывали трудности из-за оборудования DPI.

Источник имеет в виду ситуации, когда пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp жаловались на их недоступность. Тогда операторы связи заявили, что проблем на их стороне нет, а в Ростелекоме уточнили, что авария произошла на сети одного из зарубежных провайдеров. Однако, по словам собеседника издания, проблема была на российской стороне.

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия внешним угрозам, за установку и эксплуатацию оборудования отвечает Роскомнадзор.

Ранее Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за показ сюжета СМИ-иноагента.