Заработала тестовая версия обновленного портала госуслуг

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о запуске в тестовом режиме новой версии портала госуслуг, старую в скоро закроют.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы открыли сегодня в тесте новую версию портала госуслуг. Все желающие могут с ней ознакомиться», – заявил чиновник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Уточняется, что нынешнюю версию сайта планируется закрыть во второй половине текущего года, в настоящий момент новый портал функционирует параллельно с действующим.

По словам Шадаева, помимо перехода на другую архитектуру, сайт ожидает усовершенствование способов взаимодействия с пользователями.

«Я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в III квартале сможем старый портал закрыть и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому», – подчеркнул глава Минцифры.