Интернет-провайдеров могут сделать крайними в вопросе легальности использования VPN

Адвокат Станислав Селезнев сообщил в Telegram-канале «Сетевые свободы», что в ближайшее время может появится законодательный документ об административной ответственности для операторов связи, которые не пресекают использование VPN-сервисов на своих площадках.

«Эта инициатива даёт основания вместо безуспешного воздействия на VPN-сервисы ожидать усиления давления на провайдеров, допускающих функционирование VPN», — пишет Селезнев.

Подобное предложение прозвучало на открытом межфракционном заседании группы Госдумы по кибербезопасности под председательством единоросса Александра Хинштейна.

В заседании приняли участие в том числе представители бизнеса и силовых структур.

Селезнев отмечает, что технически реализовать предложенное пока невозможно. «В частности, Великий китайский файрволл, миллионы пользователей обходят именно такими способами», — заключает правозащитник.