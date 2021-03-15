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[12:25]Эксперт назвал способы позвонить человеку, который вас заблокировал
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13 марта, суббота

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Эксперт назвал способы позвонить человеку, который вас заблокировал

Технологии
12:25, 15 марта 2021

Эксперт назвал способы позвонить человеку, который вас заблокировал
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Для этого на IPhone и Android есть несколько легальных возможностей.

Любой абонент может позвонить вам, даже если вы добавили его в «черный список». О способах обойти блокировку рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Существует несколько способов обойти блокировку. Первый — это воспользоваться услугой оператора сотовой связи «антиопределитель номера». С помощью платной услуги все исходящие звонки будут определяться как звонок с неизвестного номера, и «черный список» того абонента, который вас заблокировал, пропустит ваш звонок.

Вторым способом можно воспользоваться без подключения дополнительных услуг. Для этого необходимы расширенные настройки смартфона, позволяющие включить скрытие номера.

На IPhone такая функция доступна, начиная с IOS 7. Чтобы ее включить, необходимо зайти в настройки устройства и перейти в область «Телефон». Далее следует зайти в раздел «Показывать номер» и выключить эту опцию.

На Android так же есть такая возможность. Чтобы активировать ее, необходимо зайти в общие настройки, потом перейти в «Расширенные настройки» и найти пункт «Определение номера». Далее следует выбрать своего оператора и активировать функцию «Скрывать номер».

Эксперт рассказал, что несколько лет назад антиопределителями номера активно пользовались мошенники, но сейчас они находят новые способы обмана и стали пользоваться услугой подмены номера, причем звонить могут даже с номеров ваших знакомых.

Эксперт заключил, что звонки со скрытого номера — потенциальная угроза, безопаснее на такие звонки не отвечать.

Дмитрий Каверин.

Рубрика: Технологии

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Фото: Global Look Press

Технологии

Эксперт назвал способы позвонить человеку, который вас заблокировал
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