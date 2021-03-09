Основатель Zoom передал неизвестным 6% акций компании стоимостью около $6 млрд

Создатель сервиса Zoom Эрик Юань подарил лицам, имена которых не сообщаются, 40% принадлежащих ему акций компании.

Как пишет The Wall Street Journal, передача акций из двух фондов, оформленных на Эрика Юаня и его супругу, произошла в минувшую пятницу. Газета уточняет, что сделка была оформлена как подарок.

Юаню принадлежало около 15% всех акций компании – передал он, таким образом, 6% ее акций общей стоимостью приблизительно $6 млрд. Имена получателей не раскрываются.

Сервис Zoom пользуется огромным спросом с зимы прошлого года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цена одной акции в начале 2020-го составляла около $100, а к концу года подскочила до $500. Сейчас стоимость одной акции Zoom оценивается в $337.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что юморист Максим Галкин сообщил о планах выпустить новую серию проекта «Дистанционка», в котором пародирует школьный онлайн-урок в Zoom.