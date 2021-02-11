В московском метро появилась реклама "геймерских" масок с подсветкой

Ведущий производитель игровой периферии для компьютеров выпустил маску с микрофоном, подсветкой и сменным фильтром.

Как сообщает Telegram-канал «Новый век», столичный метрополитен начал активно рекламировать маску от компании Razer, которая выпускает геймерские мышки, клавиатуры и аудиосистемы.

Аксессуар представляет из себя прозрачную сетку, позволяющую видеть мимику ее хозяина, и снабжена микрофонами для усиления голоса, а также подсветкой. Маска предполагает использование сменных фильтров, что позволит ее производителям получать сверхприбыль на привязке клиента к расходным материалам, пишут журналисты.

Отмечается, что никакой сертификации по части медицинской эффективности маски Razer не получали.

«Ждем, когда ее ношение объявят обязательным в целях облегчения контроля за соблюдением пассажирами санитарных ограничений. А Razer есть смысл подумать об инновационных перчатках, в которых удобно работать со смартфоном. С подсветкой, естественно: чтоб полиции сразу было видно, кто законопослушный молодец, а кого штрафовать немедля», – иронизируют авторы Telegram-канала.