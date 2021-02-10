Мобильные запретили использовать для учебы – сейчас это делают 80% школьников

Роспотребнадзор ввел новые требования к электронным средствам обучения: под запрет попали мобильные средства связи.

Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун, передает «РИА Новости». «Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», – рассказала она. Уточняется, что планшеты и ноутбуки под новое правило не попадают.

Ранее директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей Владислав Кучма обратил внимание на то, что 80% школьников используют смартфоны для обучения, несмотря на то что из-за маленького экрана они для этого не подходят. Он отметил, что размер устройства должен быть не менее 12 дюймов.