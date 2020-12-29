Мобильного оператора оштрафовали за снятые в роуминге 4,7 тысячи рублей

Пятнадцатый арбитражный суд принял решение в пользу краснодарца, подавшего жалобу на ПАО «МТС». Абонент не согласился с тем, что оператор снял с него в кредит 4,7 тысячи рублей за пользование мобильной сетью. Об этом кейсе рассказывает Агентство правовой информации.

Списание произошло вне домашнего региона в 2019 году, когда уже фактически вступил в силу закон о единых условиях тарификации в поездках по всей России. ПАО «МТС», как подтвердил суд, федеральный закон проигнорировало.

Отмечается, что мужчина пользовался тарифом с 2013 года. Пакет услуг предусматривал авансовый метод расчетов. То есть при окончании денег на счету клиент не мог пользоваться услугами оператора, кроме приема звонков и SMS. Но при этом и в минус его баланс мог уходить не более, чем на 300 рублей.

Суд признал, что компания в одностороннем порядке изменила условия договора, что противоречило правилам оказания услуг телефонной связи. Штраф для организации составил 20 тысяч рублей.