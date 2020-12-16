Лишь 7% россиян не пользуются интернетом

За девять последних лет количество россиян, пользующихся интернетом, выросло с 42% до 72%. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

70% опрошенных при этом отмечают, что находят полезным периодический отказ от использования Сети. Но 27% не видят смысла в этом — в современном мире интернет нужен постоянно.

90% россиян отмечают, что используют Сеть для общения с друзьями, знакомыми и родственниками, 83% узнают оттуда новости, 73% смотрят кино, читают книги и геймят. Примечательно, что 70% используют интернет для оплаты счетов, а 64% — для оформления документов и получения справок.

51% россиян использует Сеть по работе и пока лишь 27% готовы покупать товары в онлайне (хотя этот показатель вырос с 14% в 2018 году).

Опрос проводился среди 1 600 совершеннолетних россиян.