В РПЦ представили бесплатную программу для защиты верующих от мошенников в Сети

РПЦ разработала компьютерную программу для предупреждения о сайтах-клонах, собирающих пожертвования от имени церкви.

Как пишет ТАСС, сотрудники IT-направления молодежного отдела Выборгской епархии Русской православной церкви завершили работу над программой Labarum, которая будет оповещать о том, что пользователь зашел на мошеннический ресурс.

Защитное расширение действует на базе данных о сайтах, «занимающихся сбором средств на церковные требы, но не имеющих официального отношения к Русской православной церкви». Реестр был составлен в августе-сентябре на основе сообщений верующих и проведенных проверок.

Базу планируется расширять, а специальные веб-волонтеры будут проверять, действительно ли тот или иной сайт принадлежит храму и на законных ли основиниях принимаются онлайн-записки.

«В последнее время наблюдается колоссальный взлет махинаций по карточкам и по интернету, поэтому, чтобы обезопасить верующих, мы и создали такого помощника», – пояснил председатель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Артемий Литвинов.

Отмечается, что программа распространяется бесплатно, она разработана для компьютеров, в дальнейшем планируется выпустить версию для смартфонов. С 15 декабря веб-защитник можно будет скачать на официальном сайте епархии и в ее соцсетях.