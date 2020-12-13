В Роскачестве отрицают, что смартфоны плохо влияют на здоровье людей

Популярный миф, что держать смартфоны возле кровати во время сна вредно для здоровья, не имеет под собой оснований, считают в Роскачестве. По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов ведомства Сергея Кузьменко, никаких подтверждений в пользу этой теории нет, хотя зрение телефонами можно ухудшить.

«В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов», — рассказал Кузьменко «Российской газете» (цитата по РИА Новости).

Он также добавил, что вред от смартфонов все же может быть, но не столько от излучения, сколько от привычки смотреть в мобильный, лежа в кровати — оставить аппарат стоит хотя бы за час перед сном, чтобы не ухудшить зрение.