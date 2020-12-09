Пользователи смогут отзывать у мессенджеров личные данные

В первом чтении Госдумы приняты поправки, которые позволяют гражданам указывать только конкретные категории общедоступных данных при использовании интернет-сервисов. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета по информационной политике Марину Мукабенову.

Так, операторы персональных данных будут обязаны получать от пользователей выраженное согласие о предоставлении данных в общий доступ.

Закон будет таким образом регулировать функционал социальных сетей и мессенджеров.

«С принятием законопроекта человек сам будет решать, что из такой информации как фамилия, имя, отчество мобильный телефон, электронная почта, адрес может быть впоследствии использовано публично, а что остаётся приватным», — поясняет зампред комитета.

Также гражданин сможет требовать от администрации соцсетей и мессенджеров удалять его данные из общего доступа.