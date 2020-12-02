Российская школьница изобрела прибор, предупреждающий о нарушении дистанции

12-летняя школьница из Наро-Фоминска Дарья Иванова изобрела прибор, предупреждающий о нарушении социальной дистанции. Об этом рассказывает телеканал «360».

Изначально, еще до пандемии, участница школьного кружка «Юный техник» замыслила проект для своей прабабушки, которая начала терять зрение. Устройство предупреждало человека, если на его пути появляется препятствие.

Родственница оценила идею правнучки, но от использования прибора отказалась, поскольку он слишком громоздкий и неудобный.

Теперь же у изобретения появилось новое прикладное значение. Предупреждающие сигналы на нем заменили на слова «Соблюдай социальную дистанцию» и девочка пользуется устройством в магазине.

Дарья жаловалась, что из-за низкого роста в магазине ее часто не замечают и могут даже наступить.

Изобретение школьницы одержало победу во Всероссийском конкурсе проектов Rukami.