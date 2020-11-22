В течение 3 лет МВД создаст систему, определяющую людей по лицу и отпечаткам пальцев

Министерство внутренних дел планирует в период 2021-2023 годов разработать новую систему биометрических учетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предполагается, что новый подход позволит определять как россиян, так и пребывающих иностранцев, по отпечаткам пальцев и по лицу.

Предполагается, что эта система поможет усилить и контроль за преступностью, и за неопознанными телами. Система будет объединена с поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Впервые это предложение обсуждалось в МВД в 2014 году главой Владимиром Колокольцевым.