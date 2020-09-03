3 сентября SpaceX отправляет на орбиту 60 новых интернет-спутников Starlink

Сегодня на орбиту стартует тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX.

Запуск состоится в 08:46 по времени Восточного побережья США (в 15:46 по московскому времени) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спустя 15 минут после старта ракеты, группа спутников Starlink отделится от второй ступени и выйдет на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 366 км. Инженеры SpaceX проверят работоспособность спутников, и они поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это двенадцатый по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 18 августа. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 653 космических аппаратов. Сейчас компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.