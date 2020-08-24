Питерский экс-бизнесмен проиграл иск по делу о списаниях в игре на 760 тысяч

Житель Санкт-Петербурга проиграл дело о неправомерных, на его взгляд, списаниях со счета за контент в мобильной игре.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города, пишет «Фонтанка».

В иске указано, что с ноября 2018 года по июль 2019-го с заявителя без его согласия списали в общей сложности 763,5 тысячи рублей за игру «Великий султан». Мужчина не знал о производимых операциях, поскольку не подключил SMS-уведомления из соображений экономии.

В качестве ответчиков выступали китайская Mechanist Internet Technologies Co.Ltd, которая является разработчиком игры, Google LLC и AO «Тинькофф Банк».

Истец, 32-летний житель Петербурга Эндрю Синицкий, требовал признать «навязывание платных услуг» незаконным и взыскать с ответчиков 654 тысячи рублей, пять тысяч рублей компенсации морального ущерба, а также 109,5 тысячи индийских рупий (около 108 тысячи рублей). Заявитель ссылался на то, что при установке игры его должным образом не оповестили о списании средств.

Суд выяснил, что в пользовательском соглашении к «Великому султану», которые Синицкий принял при установке игры, имеется пункт о платном контенте.

Согласно данным базы СПАРК, Синицкий является бывшим индивидуальным предпринимателем и экс-совладельцем петербургской юридической компании, отмечает издание.