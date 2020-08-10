Столичная мэрия намерена отсудить у "Акадо" около трех миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к АО «Московская телекоммуникационная корпорация» о взыскании 2,8 млрд.

На соответствующую информацию в картотеке суда обратил внимание «Интерфакс». Заявителем выступает департамент информационных технологий столицы. К производству иск пока не принят, причина его подачи не раскрывается.

«Московская телекоммуникационная корпорация» – ОАО «Комкор», которое работает под торговым брендом «Акадо телеком». По данным агентства, стоимость «Комкора» составляет 12,7 млрд, уставный капитал – 300 тысяч. АО «Акадо холдинг» с середины этого года на 51% принадлежит компании «АВК инвестментс», связанной с выходцем из «Реновы» Максимом Майорцем. Оставшиеся 49% принадлежат «Ренове» Виктора Вексельберга.

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