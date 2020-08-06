Друзья простят: как американские хакеры следят за собственными союзниками в Европе

Переписка политиков в наше время – один из основных инструментов манипулирования союзниками и противниками на мировой арене. Не секрет, что специальное подразделение Агентства национальной безопасности США уже давно не обращает внимания на соблюдение международного права в этой сфере.

Двойные стандарты

Так, только за последние несколько лет американское ЦРУ несколько раз обвиняли в незаконной деятельности на территории других государств. Однако сами Штаты от подобных обвинений отнекивались и не соглашались признать решения Международного уголовного суда, тем самым уходя от ответственности за эти преступления.

В центре международного скандала, в частности, оказалась раскрытая журналистами в начале 2020 года операция «Рубикон», в рамках которой ЦРУ вместе с Федеральной разведывательной службой Германии более 50 лет имели доступ к военной и дипломатической переписке других государств. Причем сбор данной информации продолжался как минимум до 2012 года. Сделать это американской и немецкой спецслужбам позволили предустановленные уязвимости в оборудовании швейцарской компании Crypto AG, которая поставляла шифровальные устройства более чем 120 странам, среди которых были и европейские союзники США.

Бывшие сотрудники международных разведок сообщили журналистам, что в определенный период по данным каналам проходило около 40 процентов всей секретной дипломатической переписки в мире, к которой и получили доступ разведчики США и Германии. Расследование по факту данных масштабных утечек не завершилось до сих пор. Однако, возвращаясь к ремарке об игнорировании Штатами решений Международного уголовного суда, можно сделать вывод, что никаких санкций к американской стороне после раскрытия данных преступлений применено не будет.

О том, что США удастся уйти от наказания, говорит и история восьмилетней давности: тогда факт масштабной слежки со стороны Агентства национальной безопасности США за собственными союзниками, включая ФРГ, с помощью телефонов и цифровых девайсов был раскрыт Эдвардом Сноуденом. История с разоблачением Сноудена тогда закончилась тем, что американские спецслужбы легко пожурила Ангела Меркель, мол, нельзя прослушивать друзей. После чего прокуратура Германии сообщила о закрытии дела с формулировкой «не удалось собрать доказательства, которые можно было бы представить в суде».

Но ситуация повторилась в 2015 году, когда переписка немецких политиков вновь попала в руки к третьим лицам в результате действий хакеров. Однако на след киберпреступников, виновных в утечке, выйти тогда так и не удалось. В итоге западные СМИ не нашли решения лучше, чем обвинить во всем хакеров из России. При этом никаких доказательств для представления в суде им для этого не потребовалось. Достаточно было просто добавить такие выражения, как «предположительно», «правительство полагает», «по словам анонимных источников», и растиражировать информацию в СМИ. А это в свою очередь стало весомым поводом для вынесения Европейским союзом, явно стремящимся продемонстрировать собственную лояльность американским партнерам, решения о применении в отношении России новых санкций.

Что это, если не очевидные двойные стандарты?

Друзья все простят

Отметим, что американский кабмин в последнее время довольно открыто выражает недовольство желанием Германии реализовать совместный с Россией проект «Северный поток-2». Берлин же, предлагая ввести очередные антироссийские санкции, стремится доказать Вашингтону свою жесткую позицию в отношении Москвы и подтвердить, что зависимость от российского газа не повлияет на проамериканский политический курс.

Эксперты давно отмечают сильное давление, которое оказывается на Германию со стороны американских партнеров, не прекращающих слежку за немецкими политиками. Даже после скандала с прослушкой телефона Меркель США отказались подписывать с Германией соглашение о запрете взаимного шпионажа между странами, что немецкая сторона отчего-то спокойно проглотила.

Телевизоры как оружие слежки

Продолжающаяся прослушка мобильных устройств и отслеживание интернет-трафика иностранных пользователей, производящаяся агентами американских спецслужб на более чем 80 объектах по всему миру – общеизвестный факт.

Так, согласно информации СМИ, одно из хакерских подразделений ЦРУ, чьи сотрудники специализируются на кибератаках в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, располагается в американском генконсульстве во Франкфурте-на-Майне. Об этом стало известно благодаря утечке материалов центра киберразведки Центрального разведывательного управления. Основное оружие американских киберспециалистов – устройства на базе Windows, Android и iOs, а также телевизоры Samsung, которые в руках хакеров становятся устройствами для прослушки и слежки.

По данным «АиФ», другим плацдармом для работы АНБ служит Европейский центр криптологии в немецком Грисхайме. Здесь американские агенты применяют самое современное оборудование для электронной слежки за немецкими политиками и крупными предпринимателями.

Достаточная осведомленность мирового сообщества о постоянном нарушении со стороны Америки международного права и намеренное игнорирование этого факта внушает уверенность – рано или поздно все указанные выше деяния и методы припишут мифическим «русским хакерам», а Россия в мире глобальной дезинформации и американоцентризма, увы, едва ли сможет доказать свою правоту.