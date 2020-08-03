В России начаты исследования по развитию сети 6G

В России планируется развитие сетей связи шестого поколения (6G), но сейчас научно-исследовательские работы в этой области находятся на начальном этапе.

Об этом в интервью агентству ТАСС заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр отметил, что изначально необходимо доразваить сеть 5G, а вопрос по сетям шестого поколения сейчас открыт на этапе научно-исследовательских работ. «Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний — производителей "железа" и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами», — сообщил Мантуров.

По его словам, российским компаниям необходимо от года до трех лет, чтобы создать отечественные решения для сетей 5G.

Ранее министр заявлял, что развивать сеть 6G необходимо уже сейчас, не дожидаясь внедрения 5G, чтобы не отставать от остальных стран, уже начавших исследования в этой области.

Внедрение сетей пятого поколения сопровождается рядом сложностей, в частности тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4-3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами.

Предполагается, что связь шестого поколения придет на замену 5G. На данном этапе производителями готовятся прототипы оборудования, которое могло бы работать на таких сетях.

В конце июля компания «Мобильные ТелеСистемы», работающая под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.