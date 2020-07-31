В России более миллиона человек живут без доступа к интернету и сотовой связи

За прошлый год в России сотовая связь и интернет были проведены в 16 тысяч весей с населением до 10 тысяч жителей. Также мобильная связь и интернет появились в 2019 году в 10 тысячах сел численностью от 250 до 500 жителей, передает «Давыдов.Индекс» со ссылкой на телеграм-канал «Красный Сион».

При этом 25 тысяч сел с населением до 25 тысяч жителей по прежнему остаются без современных средств связи. В совокупности это более миллиона россиян. Отмечается, что такие села есть не только в отдаленных частях страны, но даже в европейской части, Тверской и Ярославской областях.

Предполагается, что до 2024 года эта проблема будет решена по федеральному проекту, подрядчиком которого выступил «Ростелеком». Вышки, которые установит компания, смогут использовать все представленные в регионе операторы связи.