Сбербанк и Mail.ru Group интегрируют в свое приложение аренду самокатов от Urent

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group «О2О Холдинг» ведет переговоры о покупке доли в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent. По итогу сервис будет интегрирован в приложение «Ситимобила». Об этом пишет РБК.

По словам одного из партнеров, сейчас речь идет о покупке 10% сервиса, по словам второго — «о небольшой доле», но впоследствии «О2О Холдинг» может выкупить до 100% компании. В общей сложности URent был оценен в 700 млн руб.

Сервис URent был запущен в конце 2018 года на юге России. Весной 2019 года URent привлекла 150 млн руб. от пула частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни Такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. Компания планировала направить привлеченные средства на запуск сервиса в Москве и других крупных городах России. Сейчас услуга аренды самокатов от сервиса URent доступна пользователям более чем в 20 городах России, в том числе с лета этого года — в столице. К концу сезона пользователям сервиса будут доступны для аренды более 12 тыс. самокатов по всей стране, обещали представители URent. По данным СПАРК, 66,43% «Юрентбайк.ру» принадлежит Ольге Стефанюк, 19,75% — Андрею Азарову, 7,25% — Михаилу Гейшерику, 6,57% — Андрею Калинину. Выручка в 2019 году — 88 млн руб., чистая прибыль — 10,9 млн руб.

Владелец венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко отметил, что Uber в США еще в 2018 году запустил сервис по аренде самокатов через приложение, «однако результаты услуги не показывают значительного интереса аудитории к такого рода объединениям». Тем не менее аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин убежден, что интеграция URent с «Ситимобилом» «должна привести к увеличению количества пользователей за счет уже имеющейся базы приложения, а также, вероятно, за счет интеграции в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group, в том числе программы лояльности Combo».