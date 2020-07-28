МТС запускает сеть 5G для использования крупными предприятиями

Компания «Мобильные ТелеСистемы» стала первым оператором сотовой связи, получившим лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020почти во всех регионах страны (83 из 85). Об этом пишет РБК.

«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых ИТ-решений и продуктов», — прокомментировал получение лицензии президент МТС Алексей Корня.

Первыми возможности 5G откроются крупным предприятиям и бизнесу, для которых МТС уже разрабатывает предложения. Нефтегазовые компании смогут использовать 5G для ведения мониторинга своих трубопроводов и других инфраструктурных объектов с помощью беспилотников, а промышленным предприятиям технология поможет управлять оборудованием. Отмечается, что использование 5G-формата также будет актуально в следующих сферах: медицина — для проведения хирургических операций в удаленном режиме и мониторинга состояния пациентов; ретейл — для создания полноформатных биометрических систем оплаты; логистика — для автоматизации складских операций и беспилотного управления автопогрузчиками.

По мнению экспертов, для массового рынка сеть 5G открыть пока не получится. Испытания показали, что в частотах диапазона 24 ГГц сигнал сети прерывается, как только абонент оказывается не в прямой видимости от базовой станции. Для полноценного развития 5G операторам нужны частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Сейчас в России на данных частотах работают средства силовых ведомств и спутниковых операторов, которые блокируют выделение частот для мобильных операторов.