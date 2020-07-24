Сервис Spotify пришел в Россию. Чем он отличается от Apple Music, Яндекс.Музыки?

15 июля наконец случилось то, чего многие российские меломаны ждали долгие годы: в России запустился музыкальный стриминговый сервис Spotify. Слухи о запуске сервиса ходили последние шесть лет.

За то время, что люди слушают музыку онлайн, в других странах его название стало чуть ли не стало именем нарицательным для стриминга в целом. Предложение примерно такое же, как и у конкурентов — Deezer, Apple Music, Яндекс.Музыки и прочих — бесплатно музыку можно слушать с перерывами на рекламу, за деньги же управлять ее потоком, загружать треки к себе на устройство и при этом наслаждаться повышенным качеством звука. Помимо России, Spotify начали пользоваться Казахстан, Албания, Беларусь, Молдова, Черногория и ряд других стран.

Долгий путь сервиса в Россию вице-президент Spotify по развитию новых рынков Густав Гилленхаммер пояснил в интервью «Коммерсанту» так: «Мы долго готовились и хотели запуститься, убедившись в том, что у нас есть все для успешного выхода в Россию. Сейчас отличное время». По его словам, они видели конкурентную борьбу, когда запускались в других странах, и не боятся ее. Модели подписки включают в себя Premium (за 169 рублей в месяц), Premium для семьи (269 рублей), для студентов (85 рублей) и для двоих (219 рублей). Такое предложение почти полностью повторяет ценовую политику основных конкурентов. Но выбор для тех, кто задумается о смене сервиса, предстоит непростой: подписка на Boom, к примеру, стоит дешевле (149 рублей), подписка на Youtube Premium чуть дороже (199 рублей), но отключает рекламу на всем Youtube. Подписка же на «Яндекс.Музыку» (те же 169 рублей) дает возможность смотреть фильмы на сервисе «Кинопоиск.HD», 10 Гб места на «Яндекс.Диске» и 10% скидки на «Яндекс.Такси».

Ждали Spotify во многом из-за его выдающегося алгоритма рекомендаций. Еще на этапе регистрации аккаунта можно надолго «залипнуть» в процессе подбора любимых артистов, которых сервис тем больше подбрасывает новому пользователю, чем больше он их отмечает. Некоторые пользователи в результате тратили часы лишь на то, чтобы указать всех любимых музыкантов — так хорош алгоритм. В дополнение к этому Spotify отлично справляется с подбором треков для ежедневных плейлистов: он не только выбирает песни, которые пользователь уже лайкнул или самые очевидные, но и треки с разных альбомов близких исполнителей. Сами ежедневные подборки Spotify разделяет по жанрам, не сваливая все в один поток. Опять же, и здесь в целом функционал повторяет другие стриминги.

Основными соперниками шведского сервиса на российском рынке станут BOOM и VK Music, принадлежащие Mail.ru Group, а также «Яндекс.Музыка», Apple Music, «МТС Music» и Soundcloud. По оценке Гилленхаммера, российский рынок — это 100 миллионов потенциальных пользователей, за которых идет борьба (в деньгах российский рынок эксперты оценивают в $171 млн). У Spotify уже есть 130 миллионов платных подписчиков. Руководство сервиса надеется стать одним из ведущих игроков, сделав российскую аудиторию одной из основных статей доходов, входящей в топ 10-15 стран по денежному показателю. «Запуск Spotify в России пойдет на пользу всем участникам рынка, заставит всех активизироваться, улучшить свою работу и положительно скажется на развитии музыкального рынка в России», — сказал музыкальный критик журнала Rolling Stone Андрей Бухарин радиостанции «Говорит Москва».

Александр Милованов