На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета

Сегодня видеоконтент — лидер с точки зрения интереса пользователей по всему миру. Уже сейчас видео смотрит большинство пользователей Рунета: 89% аудитории десктопа и 76% мобильных пользователей (по данным Mediascope). Поэтому компании-производители «забили» на классические рекламные схемы и устремились интегрироваться в YT. Sobesednik.ru подготовил hot-list ключевых трендов видео-маркетинга Рунета.

С помощью видео можно не только быстро и эффективно донести сообщение до аудитории, но и увеличить KPI проделанной работы. Его легко масштабировать и интегрировать почти во все интернет-площадки. Эта подборка будет полезной не только для создания кейса по применению видео, как маркетингового инструмента, но и поможет зрителю понять, что представляет из себя нынешний видеоконтент.

Ролики формата Vine/ TikTok

В условиях растущей информационной нагрузки аудитория не хочет тратить время на длительное знакомство с материалом. По этой причине набирают популярность короткие рекламные ролики формата Vine или TikTok продолжительностью не более 16 секунд. Их можно использовать по одному или создавать из них общую историю, связанную одним сюжетом. Следуя трендам, в этом году Danone выпустил видеоролик под названием «Тиктокеры». В рекламе мама с дочкой делают забавные движения под веселую музыку.





Out-stream ролики

Еще один популярный формат — это out-stream ролики, которые приходят на замену in-stream видео (это то самое видео, которое появляется, когда вы хотите посмотреть видеоролик на YouTube). Видеоролики, встроенные в контент сайта или социальной сети, не раздражают аудиторию и помогают сохранить общий стиль информационного сообщения, насыщая его новыми деталями. Во втором сезоне шоу «Внутри Лапенко» реклама Мегафона выглядит, как если бы бренд существовал в советское время.





Видеоролики с историей

Среди большого количество контента аудитория отдает предпочтение видео с историей (idea first). Таким образом бренд может сформировать эмоциональную связь со зрителем и стать для него более значимым. Продолжительные видеоролики помогают сохранить интерес к сообщению и отлично подходят для формата сторителлинга, с их помощью легче передать основные ценности бренда. В новой рекламе МТС «Airdata» о преимуществах сети рассказал Дмитрий Нагиев, выступив в роли легионера.





ASMR- ролики

Видео с эффектом ASMR (Аutonomous sensory meridian response, автономный сенсорный меридиональный отклик) вызывают у зрителя особые (и очень приятные!) физиологические ощущения благодаря набору определенных триггеров: тихий шепот, шелест, хруст и т.д. Видео такого формата собирают миллионы просмотров, ведь на каждого человека они действуют по-разному: кому-то это помогает расслабиться, уснуть, получить заряд бодрости и т. д. Тренд, который пришел в Рунет из Азии, Lay’s переосмыслил по-нашему, и вместо лапши или щупалец осьминога популярные блогеры дегустировали хрустящую картошку с российских ферм.





VR/AR технологии

Особенно популярными в этом году стали технологии дополненной и виртуальной реальности, с их помощью можно как привносить в реальный мир новые объекты, так и наоборот- устранять их из него. Если вы надеваете гарнитуру и реальный мир превращается в парк Юрского периода, то это VR. А если вы идете по улице и вдруг на HD- экране остановочного павильона вы видите картофель фри, то это трансляция рекламного ролика McDonald’s с внедрением AR технологий.



