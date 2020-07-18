Создателям искусственного интеллекта могут открыть доступ к врачебной тайне

Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит разработчикам искусственной интеллекта обращаться к массивам данных о пациентах без их согласия, пишет «Медвестник».

Автор документа указывают на то, что существующий метод допуска до медицинских документов серьезно усложняет процесс разработки новых технологий. Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Для создания инновационных технологий необходимо обрабатывать огромные объемы информации, но у разработчиков нет достаточного времени и ресурсов, чтобы получать персональное согласие со стороны пациентов.

«Медицинское изделие с ИИ так или иначе будет работать с массивом данных пациентов (результаты анализов и иных тестов, жалобы и т.п.). Действующее же законодательство не предусматривает эффективного способа обработки таких данных ввиду отсутствия возможности получения так называемого бесшовного согласия, которое давалось бы субъектом персональных данных лишь один раз», — указывается в пояснительной записке.

Пятилетний эксперимент по внедрению ИИ в Москве начался 1 июля 2020 года.