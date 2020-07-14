Пульты дистанционного управления приравняли к гаджетам для нагревания табака

Из-за правовых расхождений возможна приостановка ввоза пультов для телевизоров и кондиционеров из-за рубежа.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову.

Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.

Ранее таможенники руководствовались описанием товаров, помимо их кодов. Но получилось так, что под один код с пультами попадают гаджеты для нагревания табака, представляющие собой электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем (в просторечии — электронные сигареты).

Правовая неопределенность возникла 2 июля, когда вступил в силу приказ Минфина, регламентирующий работу таможенных органов, говорится в обращении РАТЭК. Согласно документу, оформлять подакцизные товары может только ЦАТ и руководствоваться теперь она может лишь кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов выразил опасение, что из-за проблем с таможней работа российских заводов по сбору электроники приостановится. В России собирают около 90% товаров, которые идут в продажу, но пульты ДУ завозят из-за границы.