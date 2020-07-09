В России создали устройство, передающее сообщения и файлы без мобильной сети

Структура Роскосмоса АО «Спутниковая система "Гонец"» разработала устройство экстренной связи, работающее без мобильной сети. Об этом сообщает «ТАСС».

Устройство позволит обмениваться файлами и сообщениями там, где наземная мобильная сеть отсутствует. Это единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами.

Устройство представляет из себя кейс с антенной, накопителем энергии и WiFi-модулем. Для передачи данных нужно подключить смартфон к WiFi-сети данного кейса и включить соответствующее приложение. Работает устройство не только на прием, но и на передачу сообщений и файлов через спутники «Гонец-М».

Компания уже работает над разработкой нового приложения, которое позволит использовать мобильное устройство в качестве рации. Такие кейсы могут быть использованы в случае экстренной необходимости, когда мобильная связь недоступна.



