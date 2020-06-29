Онлайн-выпускной в TikTok

В рамках федерального проекта Министерства просвещения набирающий популярность сервис TikTok для создания коротких видео подготовил тематические челленджи, серию онлайн-концертов и прямые трансляции со звездами и блогерами. И все это — чтобы поддержать выпускников-2020, чьи планы на одно из самых важных событий перевернула пандемия, и создать атмосферу праздника по всей стране.

27 июня в прямом эфире перед выпускниками выступили Rasa и Фогель, а 28 июня свои лучшие треки исполнили онлайн Andro и Алена Швец.

Кроме того, TikTok предлагает участникам поделиться своими образами для выпускного в формате коротких креативных роликов и рассказать, как они подбирали наряды или макияж. Только за один день челлендж #ПлатьеНаВыпускной собрал более 20 млн просмотров.

Блогер Наталья Ящук и стилист Игорь Андреев в своих аккаунтах публикуют подсказки, лайфхаки и полезные советы для создания идеального образа на выпускной — причем не только для девушек, но и для юношей.

Чтобы сделать выпускной этого года действительно трогательным и запоминающимся, TikTok приглашает пользователей снять видео с самыми яркими моментами этого вечера и опубликовать с хештегом #Выпускной2020. Специальный стикер «На танцполе» поможет сделать видео по-настоящему атмосферным.