Столичные власти представили карту зон Wi-Fi, включающую более 4,2 тысячи точек

На официальном сайте мэра Москвы опубликована интерактивная карта с зонами бесплатного Wi-Fi-покрытия в городе.

Схема доступна в разделе «Карты», во вкладке «Городской Wi-Fi».

Сейчас подключиться к беспроводному интернету можно в 43 московских парках, а также на более чем трех тысячах спотов на улицах города. Общее число точек доступа к бесплатному Wi-Fi в столице превышает 4,2 тысячи.

Отмечается, что сейчас выйти в Сеть можно практически из любого места в пределах Садового кольца, по мере добавления новых локаций карту обещают обновлять.