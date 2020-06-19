Учения по "суверенному интернету" вновь отложили из-за ситуации с коронавирусом

Минкомсвязь из-за пандемии отменила запланированные на 20 июня учения по обеспечению устойчивой работы Рунета.

«Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Уточняется, что учения возобновятся с учетом оценки эпидемиологической обстановки.

Изначально первые в этом году учения должны были состояться 20 марта.

Закон о «суверенном интернете» вступил в силу в ноябре 2019 года, в декабре прошли первые учения. В феврале этого года операторы связи жаловались на неполадки во время тестирования оборудования при тестировании оборудования для фильтрации трафика.