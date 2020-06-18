NASA готовится запустить марсоход, который вернется на Землю не раньше 2026 года

Аппарат, который отправится искать жизнь на Марсе, доставит туда табличку, посвященную борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщается на сайте NASA, целью миссии марсохода Perservance («Настойчивость») станет поиск следов жизни на Красной планете. Аппарат будет изучать свойства отложений осадочных пород и собирать их образцы в специальный ящик, установленный на его борту. На Землю марсоход вернется не раньше, чем через шесть лет.

Посадка в кратере Йезеро на экваторе Марса запланирована 18 февраля 2021 года. Отмечается, к аппарату будет прикреплена металлическая табличка, посвященная борьбе с коронавирусом.

«Мы хотели продемонстрировать нашу признательность по отношению к тем, кто поставил свое личное благополучие на карту ради других», – сказал Мэтт Уоллес, заместитель руководителя проекта Perseverance, выразив надежду на то, что таким образом будущим поколениям, которые отправятся на Марс, удастся напомнить, что «на Земле в 2020 году были такие люди».

Запуск марсохода назначен на 20 июля. Отмечается, что если в этот день отправить его в космос не получится, у специалистов будет «окно» до 11 августа. В случае неудачи операция, которую анонсировали еще в 2012 году, будет отложена до сентября 2022-го: из-за особенностей расположения Земли и Марса по отношению друг к другу возможности запуска появляются только раз в 26 месяцев.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Китай запланировал в этом году свою первую миссию на Марс. Ее назвали в честь стихотворения древнего поэта Цай Юаня «Вопросы к небу».