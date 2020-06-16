"Ростех" опроверг сообщения о том, что школы оснастят системой распознавания лиц

В «Ростехе» заявили, что камеры для школ системы Orwell не предполагают использование технологии распознавания лиц.

«Согласно аукционной документации, технические характеристики на поставляемое оборудование не предполагают использование технологии распознавания лиц», – цитирует ТАСС заявление Национального центра информатизации (НЦИ) Ростеха.

Ранее «Ведомости» сообщили, что «Ростех» поставит в российские школы системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. По информации издания, на первом этапе такие камеры предполагается отправить в 1 608 учреждений, в целом их планируется установить в 43 тысячах школ.

В НЦИ подчеркнули, что работают исключительно в рамках законодательства и не согласны с изложенной в статье информацией. В сообщении отмечается, что законодательство РФ запрещает следить за гражданами и обрабатывать персональные данные без их согласия.