"Яндекс" представил сервис видеоконференций для групп до 35 человек

Компания «Яндекс» объявила о запуске собственного сервиса видеоконференций без регистрации под названием «Телемост».

Как пишет «Российская газета», для того чтобы воспользоваться услугами сервиса, участникам конференции достаточно получить ссылку на конференцию.

В видеозвонке через «Яндекс.Телемост» могут принимать участие до 35 человек. Для сравнения, Zoom, также не требующий регистрации, позволяет общаться одновременно 1000 пользователям. В групповом видеозвонке через Skype могут участвовать до 25 человек, «Видеозвонки.Mail.ru» рассчитан на группы до 100 человек.

Отмечается, что «Яндекс.Телемост» работает без собственного приложения. Им можно пользоваться в браузерах Chrome и «Яндекс.Браузер», а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Позже появится поддержка других браузеров и интеграция в другие продукты. В мобильном браузере Chrome сервис пока недоступен – предлагается воспользоваться приложением «Яндекс.Диск».