ФАС обязала Теле2 вернуть ранние цены на тарифы

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение компании «Теле2», которую уличили в повышении тарифов своих абонентов, пишет РАПСИ.

Ранее стало известно, что 12 мая оператор связи повысил стоимость услуг для своих абонентов на суммы от 20 до 100 рублей в зависимости от тарифа. В среднем цены стали выше на 10%.

Известно, что оператор не предоставил в ФАС экономических обоснований для повышения цен, как того требует поручение председателя правительства РФ. В ведомстве отметили, что оператор ущемляет интересы потребителей.

Вернуть исходные цены на тарифы оператор обязан в течение двух недель.