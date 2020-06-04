Филипп Киркоров и Павел Воля тестируют новый сервис "Клипы", аналогичный TikTok

В ближайшее время в мобильном приложении «ВКонтакте» появится новый раздел для публикации коротких вертикальных видео.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу социальной сети, в настоящий момент пользоваться приложением «Клипы» могут приглашенные знаменитости, среди которых Филипп Киркоров, Павел Воля и Екатерина Варнава, однако в скором времени создавать видео получат возможность все пользователи соцсети.

Новый сервис уже сравнили с приложением TikTok, в котором пользователи публикуют короткие вертикальные видео, при этом один из фильтров позволяет делать снимок, когда человек показывает определенный жест.

«Нам удалось построить полноценную AR-платформу – с механиками дополненной реальности и управления жестами», – рассказала директор по продукту, руководитель контентной платформы «ВКонтакте» Марина Краснова. По ее словам, разработчики приложения объединили технологии «глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения», а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях устройств, в результате чего любой пользователь сможет «создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами».

Отмечается, что за сутки видео во «ВКонтакте» набирают 750 млн просмотров. Каждый месяц девять миллионов пользователей публикуют в соцсети свыше 114 миллионов «Историй», которые собирают более 7,6 миллиарда просмотров от 42 миллионов зрителей.