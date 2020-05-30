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Zoom планирует внедрить надежное шифрование для клиентов c платным аккаунтом

Технологии
10:02, 30 мая 2020

Zoom планирует внедрить надежное шифрование для клиентов c платным аккаунтом
Global Look Press
Global Look Press

Сервис Zoom заявил о намерении ввести технологию надежного шифрования для пользователей, которые платят за его услуги.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на консультанта по безопасности компании Алекса Статмоса.

Эксперт уточнил, что пока не ясно, какие именно организации или пользователи смогут создавать учетные записи, позволяющие проводить видеосеансы в безопасном формате. По его словам, речь идет, прежде всего, об учебных заведениях.

Сервис видеоконференций Zoom привлек огромное число пользователей на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. Сейчас примерно 300 миллионов человек пользуются бесплатными услугами платформы ежедневно. Вместе с тем у Zoom обнаружились серьезные проблемы с обеспечением безопасности, что стало очевидным после перехода школ и вузов на дистанционное обучение.

Теги: #Тарифы и цены #Самоизоляция

Рубрика: Технологии

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