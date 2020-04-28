В столице на фоне снижения преступности втрое выросла активность IT-мошенников

В Москве в период с 1 по 27 апреля более чем в три раза выросло количество хищений, совершенных удаленным способом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД пишет «Интерфакс». При этом подчеркивается, что в целом в апреле по городу зарегистрировано на 12,8 % меньше преступлений, чем годом ранее в этот же месяц.

Так, по данным правоохранительных органов, на 42,3% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 32,8% – краж. На 61,3% снизилось число квартирных краж. Количество грабежей, совершенных на улицах, снизилось на 64,8%, разбойных нападений – на 81,5%, хищений транспортных средств – на 75%, угонов – на 27,3%. Количество ДТП снизилось на 60,8%, число пострадавших в них – на 62,2%.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в мэрии Москвы сообщили об активности проникающих домой к пенсионерам мошенников.