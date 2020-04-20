СК найдет пранкеров, мешающих педагогам во время дистанционных уроков

Следственный комитет заявил о начале системного мониторинга умышленных нарушений в период проведения дистанционных занятий школьников.

В пресс-службе ведомства отмечается, что некоторые из несовершеннолетних и даже взрослые ради веселья вмешиваются в учебный процесс в цифровом формате и мешают освоению программы. В сети появляются кадры, где учащиеся устраивают пранки в отношении педагогов, которые объясняют материал

«Демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких “горе-авторов” препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — пишет пресс-служба СК.

Ролики с глумом будут отслеживаться следователями совместно с Министерством просвещения. В отношении лиц, опубликовавших «пранки» будут проводиться разбирательства.

Ранее Sobesednik.ru писал про инцидент, когда калужским пятиклассникам во время дистанционного урока включили трансляцию порно-ролика. Похожие случаи были зарегистрированы и в других российских регионах.