Как быть в курсе и не паниковать: TikTok информирует о COVID-19

Платформа TikTok рассказывает о своем опыте к обеспечению безопасности пользователей в период самоизоляции.

Сегодня, когда весь мир наполнен единой информационной повесткой, соцсети и контентные платформы возглавляют этот тренд. Пользователи по всему миру стали показывать и рассказывать, как они справляются с самоизоляцией и другими издержками пандемии, чем занимаются, сидя дома, дают друг другу советы. Сами площадки также осознают свою важную роль для пользователей в текущей ситуации, используя свой ресурс для того, чтобы информировать пользователей и призывать их к тому, чтобы они оставались дома. А платформа для коротких видео TikTok прилагает немало усилий для того, чтобы сделать это в максимально органичном и удобном для пользователей формате, а также чтобы объединить людей, поддержать их, дать возможность развлечься или заняться чем-то полезным.

В TikTok уверены, что для наиболее эффективного усвоения полезной информации в ход должны идти интерактивные инструменты. Если «развлекательные» тренды так быстро набирают обороты, то почему бы не реализовать тренды «информирующие» по тем же механизмам? В TikTok решили задействовать свой фирменный формат — челленджи. Это своего рода вызовы, призывы к повторению каких-либо идей или концепций. Например, челлендж #чистыеруки, организованный совместно с ВОЗ, напомнил аудитории о главном правиле безопасности: вдохновленные звездами, пользователи стали активно снимать ролики об ответственном подходе к «самозащите» под веселую музыку. Видео с этим хэштегом набрали более 254 млн просмотров.

Чтобы показать, как оригинально можно приветствовать друг друга, когда любые контакты нежелательны, вместе с порталом стопкоронавирус.рф TikTok запустил челлендж #здороваемсяпоразному. Используя специальный стикер, нужно было повторить движения для «противовирусного» приветствия, сделав это максимально позитивно и креативно. Пользователи подхватили задачку, и за пару недель разные вариации бесконтактного приветствия посмотрели уже 22 млн раз.

Заботясь о том, чтобы пользователи были в курсе всех новостей по текущей ситуации, в TikTok создали отдельный раздел с основной статистикой с официального портала стопкоронавирус.рф. Ко всем видео, так или иначе связанным с самоизоляцией, даже если это что-то несерьезное и смешное, добавляется ссылка, которая ведет на официальный ресурс Правительства РФ о коронавирусе.

Для того, чтобы информировать пользователей, TikTok также периодически проводит прямые эфиры с официальными представителями государственных органов. Например, в таком формате выступала главный внештатный специалист по терапии Минздрава РФ, доктор медицинских наук Оксана Драпкина. Трансляция с ее участием решала основную задачу: предоставить людям достоверную информацию из первых рук и возможность задать свои вопросы в режиме реального времени. Именно информация от первого (и при этом весьма авторитетного) лица выглядит убедительнее сухих цифр для тех, кто о новостях привык узнавать от блогеров. Трансляцию посмотрели почти 100 тысяч человек.

Впрочем, научить полезным привычкам, правилам гигиены и дать достоверные источники информации — это ещё не всё. Важно помогать людям не впадать в уныние и находить, чем заняться в самоизоляции. Тогда станет меньше соблазнов её нарушать. И здесь подход ручного управления уже не очень работает. Все разные: кому-то нужна йога, кому-то — силовые тренировки, занятия по гитаре или лекции по стилю. Поэтому кроме информирующих челленджей TikTok активно продвигает и творческие. Все это для того, чтобы пользователи имели стимул творить даже в четырех стенах. Так, с 3 апреля платформа запустила серию «домашних» челленджей, посвященных тому, чем занять себя на самоизоляции. Под хэштегом #хоббинадому (152 млн просмотров) пользователи постят свои экспресс-уроки по лепке, рисованию, аппликациям и прочие DIY-видео; #стильнадому (58 млн просмотров) изначально стартовал как совместная активация с Mercedes-BenzFashionWeekRussia: Наталья Османн, Александр Рогов, Белла Потемкина и другие звезды выкладывали свои модные луки, а за ними подтянулись и рядовые пользователи, демонстрирующие свои домашние образы — фешенебельные и не очень. Из этого челленджа родился новый — #подушкачеллендж (7 млн просмотров): пользователи с энтузиазмом стали сооружать из подушек «ультрамодные» наряды.

Из других челленджей — #рецептнадому (8 млн просмотров), #обучениенадому (6 млн просмотров), #бьютинадому (6 млн просмотров).

Пребывание дома в течение долгого времени может негативно сказаться на эмоциональном и физическом здоровье, поэтому важно ответственно, но без лишней паники подойти к вопросу самоизоляции. Тем более, что теперь есть очень много поводов, чтобы оставаться в безопасности дома.