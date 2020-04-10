Минпросвещения заявило о полной готовности регионов к онлайн-обучению

Свыше 50% россиян не готовы к переходу на дистанционное обучение и предпочитают получать знания традиционным способом.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного ресурсом стопкоронавирус.рф. Вместе с тем аналитики надеются, что режим самоизоляции, объявленный в российских регионах в связи пандемией COVID-19, способствует ускорению трансформации восприятия онлайн-образования.

По словам министра просвещения РФ Виктора Басюка, все российские регионы подтвердили, что способны организовать дистанционное обучение, а министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что российские вузы уже готовы к проведению летней сессии онлайн.

Минобрнауки предписало вузам перейти на дистанционный формат в целях профилактики распространения коронавируса в середине марта, а для школьников объявили трехнедельные каникулы, хотя по факту большинство школ продолжили работу в удаленном режиме.

Между тем о сохранении обычного формата обучения с посещением классов заявили, в частности, учебные учреждения Алтайского края, где около 110 тысяч школьников не имеют технических возможностей для перехода в онлайн, пишет Altapress.ru. По словам министра образования региона Максима Костенко, возможность посещать школы в период пандемии COVID-19 предусмотрена для «благополучных муниципалитетов, в которых минимален риск заражения».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что вступительные экзамены в вузы перенесут по меньшей мере на две недели из-за ситуации с распространением коронавируса.