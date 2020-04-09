Власти Татарстана обещали предоставить старшеклассникам две тысячи планшетов

Учащиеся 9 и 11 классов из нуждающихся многодетных семей в Татарстане получат планшеты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что президент Татарстана Рустам Минниханов принял это решение после того, как побывал на онлайн-уроке и пообщался с педагогами и учениками выпускных классов.

Обнаружилось, что не у всех старшеклассников есть технические возможности получать дистанционное образование. Для таких школьников, которым предстоит сдавать экзамены, приобрели 2000 планшетов. Их обещают выдать в ближайшее время.

Уточняется, что гаджетами можно пользоваться в течение учебного года, затем их придется сдать, так же как учебники из библиотеки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей города отдавать ненужные ноутбуки и планшеты школьникам, у которых нет технической возможности учиться дистанционно.

В Госдуме между тем предложили отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году.