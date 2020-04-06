Союз журналистов поддержал радиовещателей, попросивших скидку для FM-станций

Российская Академия Радио (РАР) попросила до октября вдвое сократить плату за распространение сигнала в FM-диапазоне.

Копия письма, адресованного гендиректору «Российской телевизионной и радиовещательной сети» Андрею Романченко, опубликована на сайте Союза журналистов России.

В нем указывается, в частности, на то, что главный источник существования радиостанций – реклама – резко сокращается: к концу года ожидается падение на 30-40%. При этом медиакомпании не имеют права сокращать вещание, «чтобы помочь обществу сохранять единство и общее информационное пространство», подчеркивается в письме.

«Более того, объем необходимой к распространению информации увеличивается с каждым днем, учитывая повышенный запрос в условиях сегодняшней турбулентности», – отмечают авторы обращения.

По их словам, плата за сигнал является для радиостанций второй по объему статьей расходов после трат на оплату труда работников. По прогнозу РАР, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, большинству радиостанций не хватит средств; придется закрывать локальные станции и сокращать зону распространения сигнала национальных станций.

РАР просит о предоставлении 50-процентной скидки от текущей стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций до октября этого года. «Готовы в случае необходимости обратиться вместе с вами в соответствующие государственные органы для получения необходимой поддержки», – подчеркивает РАР.

Союз журналистов заявил о присоединении к обращению, выразив надежду на «принятие срочных мер для помощи коллегам».